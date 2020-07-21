«الاتحاد » تستأنف رحلات الركاب إلى شنغهاي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تستأنف «الاتحاد للطيران» رحلات الركاب من أبوظبي إلى مدينة شنغهاي الصينية ابتداءً من 27 يوليو الجاري، مع رحلة أسبوعية كبداية على متن طائرة بوينغ 777-300ER المصممة بنظام الدرجتين.

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «الاتحاد للطيران»: يسرّنا الإعلان عن استئناف رحلاتنا إلى الصين مع عودتنا التدريجية إلى المزيد من الوجهات على شبكة وجهاتنا العالمية، لدعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي في مختلف أنحاء العالم. إن الأولوية الآن هي في إعادة بناء شبكة الوجهات إلى الأسواق التي أعيد فتحها.

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