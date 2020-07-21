«سراج باور» توقّع اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار مع «أبيكورب»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت سراج باور، الشركة الإماراتية المتخصصة في توفير حلول الطاقة الشمسية الموزّعة، أمس توقيع اتفاقية تمويل طويل الأمد بقيمة 50 مليون دولار من الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب). وستشكل هذه الصفقة أكبر منصة لتمويل الألواح الشمسية الموزعة على أسطح المباني.

وأبرمت سراج باور شراكةً مع ابيكورب لتطوير نموذج تمويل مبتكر وطويل الأمد لمحفظة مشاريع الطاقة الشمسية الموزّعة التي تديرها سراج باور، مما يتيح لها توسيع أعمالها. وقال محمد عبدالغفار حسين، رئيس مجلس إدارة سراج باور وكريك كابيتال: حققت شركتنا نمواً سريعاً منذ تأسيسها في 2015، بفضل مجموعة من اللوائح التنظيمية التقدمية في دبي.

وتحمل السوق الكثير من الفرص والإمكانات، ونستعد حالياً للمرحلة المقبلة من مسيرة النمو الواعدة والمتسارعة والتي ستطال منطقة الشرق الأوسط ككل. وتمثل شراكتنا مع ابيكورب دليلاً دامغاً على المنهج المبتكر الذي تتبعه البنوك في التمويل وعلى حرصهم لتأدية دور أساسي في الاقتصاد الأخضر المزدهر للمنطقة».

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