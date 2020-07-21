«جنرال إلكتريك» تنفذ تحديثات لتعزيز أداء مرافق «أدنوك للتكرير» في الرويس

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نجحت «جنرال إلكتريك لطاقة الغاز» بتحسين الكفاءة وتعزيز الأداء في محطة المرافق العامة بالرويس التابعة لشركة «أدنوك للتكرير» في الإمارات، مع تركيب تحديث MXL2 على التوربين الغازية من طراز GT13E2 في المحطة.

وعادة ما يستغرق مثل هذا التحديث نحو 18 شهراً، إلا أن «جنرال إلكتريك لطاقة الغاز» تمكنت من استكماله في غضون 6 أشهر، لتتخطى مختلف التحديات التي تسبب بها فيروس كورونا. وساهم هذا التحديث بزيادة القدرة الإنتاجية للتوربين الغازية بما يعادل 10.7 ميجاواط باستخدام نفس الكمية من الوقود.

وقال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة وأنظمة الطاقة الغازية لدى «جنرال إلكتريك» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نلتزم بدعم أصول توليد الطاقة التي يمتلكها عملاؤنا وتعزيز قدراتهم على تخطي مختلف التحديات وهو ما بدا جلياً في تعاوننا مع «أدنوك للتكرير» ضمن هذا المشروع الطموح.

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