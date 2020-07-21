نتائج إيجابية لـ«الاتحادية للضرائب» تعكس متانة الاقتصاد

المصدر: أبوظبي- البيان

عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة اجتماعه الأول بعد اعتماد مجلس الوزراء قرار إعادة تشكيل المجلس. وتم خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد انتخاب معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه الثاني عشر تقريراً شاملاً حول مستجدات مشاريع التطوير المستمرة، والإنجازات التي حققتها الهيئة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن المؤشرات التي اطلع عليها المجلس أظهرت استمرار الهيئة في تحقيق نتائج إيجابية وإنجازات ملموسة، بما يعكس متانة الاقتصاد الوطني رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية بسبب آثار انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

إحصاءات

وأوضح سموه أن الإحصاءات أشارت إلى أن عدد الأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة من خلال التسجيل الفردي أو المجموعات الضريبية ارتفع إلى 335.53 ألف مسجل بنهاية يونيو مقابل 320.44 ألف مسجل بنهاية العام الماضي، وارتفع عدد المسجلين للضريبة الانتقائية إلى 1159 مسجلاً، وبلغ عدد الوكلاء الضريبيين 368 وكيلاً.

وقال سموه: أظهرت البيانات التي اطلع عليها مجلس الإدارة ارتفاعاً كبيراً في معدلات استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين، وسرعة إنجاز الهيئة للمعاملات التي تتلقاها من المواطنين عبر منصة «الخدمات الضريبية الإلكترونية» لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين التي تعتمد على إجراءات إلكترونية تتميز بالسهولة، والوضوح والدقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل أشكال الدعم لتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين«.

وأضاف سموه: وفقاً لإحصائيات الهيئة تم اعتماد 3124 طلباً قدمت من مواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية بلغت 205.8 ملايين منذ بدء تطبيق هذه الآلية في سبتمبر 2018 حتى نهاية يونيو، بنمو قياسي خلال النصف الأول بلغت نسبته 136.7 % في قيمة الضريبة المستردة و108.8 % في عدد الطلبات المعتمدة، فتم خلال الشهور الستة الماضية اعتماد 1628 طلباً جديداً بقيمة 118.8 مليون درهم، مقابل اعتماد 1496 طلباً بقيمة 87 مليوناً منذ بدء التطبيق حتى نهاية 2019.

إجراءات وتسهيلات

وأوضح سموه أن المجلس استعرض تقريراً حول الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها الهيئة لدعم ومساندة المسجلين بالنظام الضريبي للوفاء بالتزاماتهم الضريبية، وضمان استمرارية الأعمال في ظل الإجراءات الاحترازية التي قامت الجهات المعنية بالدولة باتخاذها للوقاية من انتشار»كوفيد-19«.

استجابة سريعة

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن راشد عن ارتياحه للاستجابة السريعة والإجراءات العديدة التي اتخذتها الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الفترة الماضية، مشيرا سموه إلى أن الهيئة استمرت في تقديم جميع خدماتها عن بُعد بكفاءة تامة من خلال نظامها الإلكتروني بالكامل الذي يوفر خدمات متطورة لتسهيل عمليات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة على المسجلين، بما يتيح إتمام كافة الإجراءات بخطوات تتميز بالسهولة والسرعة دون التعامل الشخصي أو الورقي، مما ساعد في المحافظة على الصحة العامة التي تعد في مقدمة الأولويات.

وأضاف سموه أن الهيئة بذلت جهوداً كبيرة لمواكبة الإجراءات الاحترازية الهامة التي اتخذتها الإمارات للوقاية من انتشار»كوفيد-19«، وضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في الدولة، فطبقت الهيئة نظام العمل عن بُعد لموظفيها اعتماداً على أحدث التقنيات، وذلك للمحافظة على التباعد الشخصي والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للتقرير الذي استعرضه المجلس شملت التسهيلات التي قدمتها الهيئة لمساعدة الخاضعين للضريبة على القيام بالتزاماتهم تمديد الفترة الضريبية التي بدأت أول مارس الماضي للمسجلين للضريبة الانتقائية استثنائياً لتشمل شهري مارس وأبريل 2020، وتقديم الإقرار الضريبي عن كل منهما وسداد إجمالي الضريبة المستحقة عن الشهرين للهيئة بحدٍ أقصى في17 مايو الماضي، وتحديد تاريخ بديل بصفةٍ استثنائية للحد الأقصى لتسليم إقرارات ضريبة القيمة المضافة وسداد الضريبة المستحقة عن الفترات الضريبية المنتهية في 31 مارس 2020 ليصبح 28 مايو 2020، كما قامت الهيئة بتأجيل بدء تطبيق الخطوة النهائية للمرحلة الثانية من نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته من الأول من يونيو 2020 إلى الأول من يناير 2021.

نتائج ومستجدات

واستعرض المجلس تقريراً حول نتائج ومستجدات المشاريع القائمة الرئيسية للهيئة ومنها نظام رد الضريبة للسياح، ونتائج إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، والخطة المستقبلية المستهدفة لإطلاق المرحلة الثالثة لتوسيع المنتجات المشمولة بالنظام، موضحاً أنه اعتباراً من بداية مارس الماضي تم منع استيراد جميع أنواع تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً الغير مُعَرَّفَة بـ»الطوابع الضريبية الرقمية«إلى الدولة، في إطار تطبيق المرحلة الثانية لنظام»العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته).

إعادة تشكيل المجلس

كان مجلس الوزراء اعتمد في يونيو قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية وعضوية عدد من المسؤولين والممثلين من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الدولة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وتضم عضوية المجلس معالي عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية والشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان وعبدالرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية بحكومة دبي، ويونس الخوري، وكيل وزارة المالية وسلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الجمارك والموانيء والمنطقة الحرة بدبي، وراشد المنصوري مدير عام الإدارة العامة للجمارك بحكومة أبوظبي ومحمد النعيمي مدير عام دائرة المالية بالإنابة بحكومة أبوظبي ووليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة ومحمد التلاي، مدير عام الرقابة المالية بحكومة أم القيوين، ويوسف البلوشي، مدير عام دائرة المالية بحكومة رأس الخيمة، وسعيد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية بوزارة المالية، وعلي المرر نائب رئيس أول للشؤون الإدارية بأدنوك البحرية وعزة السويدي، مدير إدارة الإيرادات العامة بوزارة المالية وعلياء المرموم، مدير إدارة السياسات والشؤون الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك وعلي الظاهري، نائب مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة شؤون الرئاسة ومريم المطروشي نائب مدير الدائرة المالية للشؤون المالية الحكومية بحكومة الفجيرة، إلى جانب ممثل عن فئة الشباب.

خطط مستقبلية

اعتمد المجلس خلال الاجتماع خطط الهيئة المستقبلية لتطوير الخدمات الضريبية الالكترونية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وأقر عدداً من السياسات والأنظمة الداخلية الهادفة لتحسين وتطوير سير العمل للاستمرار في رفع كفاءة النظام الضريبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز