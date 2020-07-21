نسبة مرتفعة للحلول الرقمية في «دبي التجاري»

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلن بنك دبي التجاري ارتفاع نسبة استخدام القنوات الرقمية لإنجاز المعاملات المصرفية بين عملاء الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات التجارية ليصل إلى 90% بنهاية الربع الثاني 2020.

واستثمر البنك في أحدث التقنيات لتقديم تجربة مصرفية سلسة لعملائه تماشياً مع رؤيته بأن يكون بنكاً رقمياً بالكامل، حيث تتيح منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت، iBusiness، للعملاء إجراء مجموعة واسعة من المعاملات مثل التحويلات الدولية والمحلية وإدارة السيولة ودفع الرواتب.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: فخورون بالنمو الذي حققناه في نسبة استخدام القنوات الرقمية بين عملاء الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات التجارية خاصة أن الشركات عادة ما تميل لاستخدام النظام التقليدي لإنجاز معاملاتها المصرفية لكن بدأ العديد من الشركات الآن في إدراك فوائد الخدمات المصرفية الإلكترونية والانتقال إليها لإنجاز المعاملات المصرفية. كما ساهمت جائحة كوفيد 19 في تسريع وتيرة القنوات الرقمية«.

وتم إنجاز أكثر من 90% من معاملات دفع عملاء الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات من خلال القنوات الرقمية، كما تم إيداع 98% من المبالغ النقدية من خلال أجهزة الإيداع النقدي الذكية. وأطلق البنك مؤخراً خدمة السحب النقدي دون بطاقة، حيث يمكن للعملاء سحب مبلغ 40,000 درهم من خلال القنوات الرقمية.

من جانبه، قال حسن الرضا، المدير العام للخدمات المصرفية الدولية والمعاملات المصرفية في بنك دبي التجاري:»مع استمرار التكنولوجيا في تغيير مجال المدفوعات وإدارة النقد، يواصل بنك دبي التجاري ابتكار أفضل الحلول الرقمية لتلبية احتياجات عملائه المتغيرة".

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