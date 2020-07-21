«دبي للذهب والسلع» و«أمريكية الشارقة» تعدان الجيل القادم من المهنيين الماليين

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع أمس دخولها في شراكة مع الجامعة الأمريكية في الشارقة بهدف إعداد الجيل القادم من المهنيين في القطاع المالي.

وستوفر بورصة دبي للذهب والسلع لطلاب الجامعة الأمريكية في الشارقة الفرصة للمشاركة في برنامج تدريب داخلي مصمّم بشكل رئيسي لتطوير مهاراتهم، وتثقيفهم حول طبيعة عمل بورصة دبي للذهب والسلع والدور المهم الذي تلعبه في قطاع الخدمات المالية في المنطقة.

ويتضمّن البرنامج جلسات لمتحدثين مختصين، دورات تدريب افتراضية، وفرصاً للحصول على استشارات متخصصة، كما يوفر للطلاب مرونة المشاركة من أي مكان يختارونه.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: واثقون بأن التعاون سيعود بالكثير من الفوائد على الأطراف المعنية، ويسعدنا أن نرحب بأول مجموعة من الطلاب الشباب الموهوبين لمساعدتهم على فهم آلية عمل البورصة عالمية المستوى، وإعدادهم لتحقيق النجاح المهني.

وأضاف عبدالله الهرموزي، رئيس قسم التواصل والتوعية في البورصة: "تشكّل هذه الشراكة جزءاً أساسياً من برنامج التواصل والمشاركة الذي تنتهجه بورصة دبي للذهب والسلع، إذ تقدّم لنا فرصة رائعة للعمل بشكل وثيق مع المجتمع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز