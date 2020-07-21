استبيان الأمم المتحدة لتنمية الحكومات الإلكترونية يؤكد ريادة دول «التعاون»

المصدر: دبي- البيان

ترأست الإمارات ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الاجتماع السادس للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية والاجتماع السادس والعشرين للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون.

وأشاد رئيس الاجتماع وليد المنصوري أمين عام وعضو مجلس إدارة الهيئة بما حققته دول المجلس من نتائج رائعة في استبيان الأمم المتحدة لتنمية الحكومات الإلكترونية، وقال: جاءت دورة 2020 من الاستبيان لتؤكد ريادة دول مجلس التعاون على مستوى المنطقة، وموقعها المتقدم عالمياً في العديد من المؤشرات ذات الصلة.

وأضاف قائلا: إلى المزيد من النجاحات بإذنه تعالى، ونحن في الإمارات شاركناكم فرحتكم التي هي فرحتنا، منطلقين من قناعة راسخة بأن أي إنجاز خليجي هو إنجاز لنا جميعاً، بل للأمة العربية جمعاء. وينسحب هذا الأمر على مسبار الأمل الذي انطلق قبل ساعات بحفظ الله ورعايته، شاقّاً طريقه نحو عنان السماء مستهدفاً كوكب المريخ، راسماً ملامح بداية جديدة لنهضة علمية ومعرفية عربية تعيد بث الأمل في نفوس 400 مليون عربي من المحيط إلى الخليج، بعدما كادت تقلبات الدهر أن تجفف الآمال في النفوس.

وتمت مناقشة 8 بنود منها مذكرة الأمانة العامة حول المبادرات المشتركة المقترح البدء بتنفيذها، فيما ناقشت اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات 16 بنداً كانت مدرجة على جدول أعمال الاجتماع، منها مشروع النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود، وهيكلة اللجان وفرق العمل العاملة في مجال البريد والاتصالات بدول المجلس . كما تمت الموافقة على إجراء الدراسات اللازمة للتقنيات الحديثة والمستجدة والمتعلقة بالطائرات المسيرة عن بعد.

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