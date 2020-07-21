903 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي ـ البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 903 ملايين درهم، حيث تم تسجيل 148 مبايعة بقيمة 216.99 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 75.16 مليون درهم و128 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 141.83 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين في منطقة المركاض.

وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 440.1 مليون درهم منها 39 رهن أراض بقيمة 395.62 مليون درهم و37 رهن فلل وشقق بقيمة 44.48 مليون درهم أهمها بمنطقة الورقاء الرابعة بقيمة 304 ملايين درهم ورهن في منطقة القرهود بقيمة 28 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 246.25 مليون درهم أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 225 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 5 ملايين درهم.

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