أبوظبي تصدر تعميماً لاستئناف نشاط محلات سوق الذهب

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي تعميماً بشأن الإجراءات الاحترازية لاستئناف نشاط محلات سوق الذهب في إطار الجهود الوطنية لمحاربة فيروس كوفيد-19.

وتشمل الإجراءات التعقيم الدوري للمنشآت وتوفير معقمات اليد، وإلزام العاملين والمستهلكين بارتداء الكمامات والقفازات، ووضع ملصقات إرشادية لمسافات التباعد الجسدي، والتشجيع على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

كما اشترطت الدائرة في تعميمها توفير جهاز ألترا سونيك لتطهير وتعقيم قطع الذهب، ومنع تجربة المجوهرات التي تلامس الوجه، وإزالة أماكن الجلوس العامة ومقاعد الانتظار للزبائن.

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