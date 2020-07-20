903 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 903 ملايين درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 148 مبايعة بقيمة 216.99 مليون درهم منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 75.16 مليون درهم و 128 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 141.83 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة المركاض تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 3 .

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم وتلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة برج خليفة .

وتصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 440.1 مليون درهم منها 39 رهن أراض بقيمة 395.62 مليون درهم و37 رهن فلل وشقق بقيمة 44.48 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الورقاء الرابعة بقيمة 304 ملايين درهم وأخرى في منطقة القرهود بقيمة 28 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 246.25 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 225 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 5 ملايين درهم.

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