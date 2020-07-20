الاتحاد للطيران تعزز شراكتها مع بوينج

المصدر: وام

تبدأ الاتحاد للطيران بالتعاون مع بوينج في اختبار التقنيات المبتكرة في عالم الطيران ضمن النسخة السابعة من برنامج ecoDemonstrator وذلك بناءً على مبادئ الابتكار والاستدامة الأساسية التي ارتكزت عليها شراكتهما الاستراتيجية الموقعة في نوفمبر 2019.

ويستخدم برنامج ecoDemonstrator الطائرات التجارية كمختبرات طائرات لتسريع تطوير التكنولوجيا التي ستجعل الطيران التجاري أكثر أمانًا واستدامة الآن وفي المستقبل على أن يتم استخدام طائرة بوينج 787-10 دريملاينر للمرة الأولى في هذا البرنامج عام 2020.

ويأتي البرنامج الجديد ليكّمل برنامج الاتحاد غرينلاينر Greenliner كجزء من الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد وبوينج لاختبار أحدث التقنيات واستكشاف فرص "السماء الزرقاء" لتعزيز كفاءة المجال الجوي، وتقليل استخدام الوقود وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: "يأتي هذا البرنامج في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد للطيران وبوينج، مع التركيز على ابتكار حلول واقعية لتحديات الاستدامة الرئيسية التي تواجه صناعة الطيران.

"وأضاف " عندما أطلقنا الشراكة مع الإعلان عن برنامج الاتحاد غرينلاينر خلال معرض دبي للطيران العام الماضي وعدنا بأنها مجرد بداية لشراكة هيكلية عميقة بين المؤسستين ستواصل قيادة القطاع نحو مستقبل مستدام.

يقوم برنامج ecoDemonstrator على الابتكار والاستدامة وهذه هي القيم الأساسية للاتحاد للطيران".

وقال " إننا وبوينج نعتبر البرنامج فرصة رائعة للتعاون وتبادل المعرفة لتقليل تأثير الانبعاثات الناتجة عن قطاع الطيران على البيئة".

من جانبه قال ستانلي ديل، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بوينج، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينج للطائرات التجارية.. إن التعاون مع الشركاء الأساسيين في القطاع هو جانب رئيسي من برنامج ecoDemonstrator الذي يمكننا من تسريع الابتكار.

وأضاف " نحن فخورون بتوسيع شراكتنا للاستدامة مع الاتحاد للطيران من خلال اختبار التقنيات الواعدة التي يمكن أن تقلل الانبعاثات، وتساعد الطيران التجاري على تحقيق أهدافنا البيئية، وتسمح للقطاع بالنمو بطريقة مسؤولة تحترم كوكبنا وموارده الطبيعية ".

وستعمل بوينج والاتحاد مع شركاء رائدين في القطاع، بما في ذلك وكالة ناسا NASA وشركة سافران لاندينغ سيستمز Safran Landing Systems لأنظمة الهبوط، وإجراء قياسات صوتية للضوضاء من الحساسات على الطائرة وعلى الأرض. وتستخدم النتائج والمعلومات للتحقق من صحة عمليات التنبؤ بمستويات الضوضاء وإمكانية الحد من الضوضاء عند تصميم الطائرات، بما فيها أجهزة الهبوط التي سيتم تعديلها لعمليات أكثر هدوء. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء رحلة تجريبية يقوم خلالها الطيارون ومراقبو الحركة الجوية ومركز عمليات شركة الطيران بمشاركة المعلومات الرقمية في وقت واحد لتحسين كفاءة التوجيه وتعزيز السلامة من خلال تقليل عبء العمل وازدحام الترددات اللاسلكية.

وسيتم استخدام مزيج من الوقود المستدام على الرحلات التجريبية، مما يقلل بشكل كبير من البصمة البيئية لقطاع الطيران. ومن المتوقع أن يستمر برنامج الاختبار لأربعة أسابيع تقريبًا قبل إطلاق طائرة بوينج 787-10 للاستخدام في أبوظبي.

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