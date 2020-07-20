طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى ستوكهولم أول أغسطس المقبل

المصدر: وام

تستأنف طيران الإمارات عملياتها إلى ستوكهولم برحلة واحدة أسبوعيا اعتبارا من 1 أغسطس المقبل وبذلك يرتفع عدد الوجهات التي تغطيها شبكة الناقلة في أوروبا إلى 22 مدينة ما يوسع خيارات السفر أمام عملائها بين الشرق الأوسط وآسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأفريقيا وأوروبا.

ومع الإعلان عن معاودة خدمة ستوكهولم تكمل طيران الإمارات تغطية الدول الاسكندنافية حيث كانت قد أعلنت مؤخراً عن استئناف رحلاتها إلى أوسلو اعتبارا من 4 أغسطس كما بدأت تشغيل رحلات إلى كوبنهاغن منذ يونيو الفائت.

ويصل بذلك عدد المحطات التي تغطيها شبكة خطوط طيران الإمارات في أغسطس إلى 63 مدينة ما يوفر أمام عملائها حول العالم السفر إلى دبي وعبرها بسهولة وأمان.

وسوف تعمل الرحلات بين دبي وستوكهولم أيام السبت حيث ستغادر الرحلة "ئي كيه 217" مطار دبي الدولي الساعة 8:40 صباحاً وتصل إلى ستوكهولم الساعة 1:10 بعد الظهر. أما رحلة العودة "ئي كيه 218" فتقلع من مطار ستوكهولم أرلاندا الدولي في الساعة 3:05 عصراً وتصل إلى دبي في الساعة 11:20 ليلا "جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وستوكهولم".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز