زيادة مؤشر الثقة بالقطاع المصرفي في الإمارات إلى 76%

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت نتائج استبيان مؤشر الثقة للعام 2019 الصادر اليوم عن اتحاد مصارف الإمارات، عن ارتفاع ثقة العملاء بالقطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم إعداد النسخة الخامسة من مؤشر الثقة لعام 2019 بالتعاون مع مجموعة "آر إف آي" المتخصصة بالبيانات وأبحاث السوق، حيث أشار 76% من المشاركين في الاستبيان إلى أنهم يثقون بالقطاع المصرفي، مقارنة مع 74% في العام 2018.

وبين الاستبيان أن المصارف التقليدية هي موضع ثقة أكبر لدى العملاء لإيداع وحفظ أموالهم مقارنة بغيرها من المؤسسات المزودة للخدمات المصرفية.

وحصلت المصارف التقليدية على 7.2 درجة على مقياس من 1- 10 فيما يتعلق بقدرتها على حفظ أموال العملاء بشكل آمن، تلتها خطط وبرامج البطاقات المصرفية التي حصلت على 6.6 درجة، ثم البنوك الرقمية والتقنيات المالية التي حصلت على 5.2 درجة.

وأظهر الاستبيان أن مستوى الثقة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الإماراتي يفوق العديد من الدول المتقدمة الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والصين، واليابان، وفرنسا، وألمانيا.

ووافق 82% من العملاء في الإمارات بشدة على أن المصارف التي يتعاملون معها تمتاز بالمصداقية والثقة والعدل، وهي نسبة تتفوق على المتوسط العالمي البالغ 66%.

وجد الاستبيان أن كفة المصارف الإماراتية راجحة بشكل عام مقارنة بالمصارف التي اعتاد المقيمون على التعامل معها في بلدهم الأم.

أشار مؤشر الثقة إلى أن 77% من العملاء في الدولة يستخدمون قنوات الخدمة الرقمية بشكل شهري، وهو أقل من المتوسط العالمي الذي يبلغ 87%.

- ساهم تفشي وباء "كوفيد – 19" في تسريع وتيرة استخدام الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية في الإمارات، ومن المرجح أن يتواصل هذا التوجه بعد انحسار هذه الجائحة.

يشار إلى أن أن اتحاد مصارف الإمارات أطلق استبيان مؤشر الثقة السنوي في عام 2015 بهدف معرفة مستوى ثقة العملاء في القطاع المصرفي الإماراتي، إذ يوفر الاستبيان بيانات تساعد على اتخاذ خطوات أساسية للارتقاء بالخدمة وتطوير خطط العمل لتحقيق رضا العملاء.

واستطلع استبيان هذا العام آراء مجموعة شملت 2068 شخصاً بالغاً تم اختيارهم بشكل عشوائي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2019، وتم اختيار المشاركين من ضمن مجموعة متنوعة من الجنسيات والفئات لضمان الصفة التمثيلية الجامعة للاستبيان.

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