1136 منشأة فندقية تضم 183 ألف غرفة بالدولة

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أكدت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن إجمالي عدد الفنادق ومنشآت الشقق الفندقية في الدولة بلغ نحو 1136 فندقاً ومنشأة تضم 183.193 ألف غرفة.

ووصل عدد الفنادق إلى 805 تضم 147.44 ألف غرفة منها 215 فندقاً من فئة خمسة نجوم بإجمالي 66.2 ألف غرفة، و236 فندقاً من فئة أربعة نجوم تشمل 47.19 ألف غرفة، و354 فندقاً من فئة نجمة إلى ثلاثة نجوم تضم 34 ألف غرفة. ووصل عدد الشقق الفندقية إلى 331 منشأة تضم 35.74 ألف غرفة، منها 142 منشأة ديلوكس وسوبريرو تشمل 18.27 ألف غرفة، و189 منشأة ستاندرد تشمل 17.47 ألف غرفة. وبحسب بيانات الهيئة، استقطبت الإمارات نحو 27.138 مليون نزيل فندقي خلال العام الماضي بنمو قدره 6.2 % مقارنة بنحو 25.548 مليون نزيل فندقي في 2018. كما وصل إجمالي إيرادات الفنادق لنحو 30.67 مليار درهم .

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