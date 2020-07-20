دبي الأولى إقليمياً والـ 4 عالمياً بقائمة أنظف المدن

المصدر: (دبي- سيد صالح)

صُنّفت دبي في المركز الأول إقليمياً والـ 4 عالمياً على قائمة «أنظف مدن العالم في 2020»، والتي أصدرتها أمس مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية.

وتضمنت القائمة أنظف 5 مدن على مستوى العالم، وذكرت المجلة في التقرير المرفق بالقائمة أن دبي مدينة لديها ما هو أهم كثيراً من ناطحات السحاب المتلألئة كي تستقطب به زوارها، وأوضحت أن شوارع دبي النظيفة البراقة كالبلور تعد يقيناً واحدةً من أبرز عوامل استقطاب الزوار لديها.

وأضاف التقرير أن التلوث البصري محظور في دبي، ويعرّض مرتكبه للعقوبة بغرامة، فيما يعد نشر الغسيل من النوافذ سلوكاً بالغ السوء في الإمارة.

وأوضح التقرير أن دبي تطمح لأن تكون واحدة من أول المدن المستدامة في العالم، كما تهدف لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة من خلال إنشاء مستوطنات داخل الإمارة تعمل بالطاقة الشمسية.

وتفوقت دبي على طوكيو، التي جاءت في المركز الخامس على القائمة، فيما فازت العاصمة النمساوية فيينا بلقب أنظف مدن العالم، تلتها مينسك، عاصمة بيلاروسيا، ثم مدينة سنغافورة.

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