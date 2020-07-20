الإمارات تؤكد أهمية التآزر العالمي لتحقيق انتعاش اقتصادي متوازن

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت الإمارات ضرورة دعم الجهود العالمية لمواجهة تداعيات جائحة (كوفيد 19) والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية على مختلف دول العالم، مشيرة إلى أهمية الاستمرار في تقديم الدعم اللازم لتسريع عملية الانتعاش الاقتصادي، وتفعيل خطة عمل مجموعة العشرين، من خلال التعاون والتنسيق المستمرين بين الأعضاء طوال الفترة المتبقية من العام وحتى انتهاء الأزمة. كما نوهت الدولة إلى أهمية التآزر العالمي في مثل هذه الظروف الاستثنائية لتحقيق انتعاش متوازن، بما يضمن تحسين الكفاءة اللوجستية وتعزيز حركة البضائع والاستثمارات.

جاء ذلك خلال مشاركة معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، مؤخراً، في الاجتماع الاعتيادي الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (G20)، والذي عقد عن بُعد، بهدف مناقشة سبل تنمية الاقتصاد العالمي في ظل تداعيات وباء (كوفيد 19)، وبحث آخر المقترحات المالية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة العالمية.

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