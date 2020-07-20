صندوق النقد الدولي: الإمارات نموذج في تسعير الوقود

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ذكر صندوق النقد الدولي، أن الإمارات لها تجربة ناجحة في تسعير الوقود، وأنها تُعد واحدة من أنجح التجارب على مستوى العالم في هذا الشأن.

وأصدر الصندوق تقريراً حديثاً عن وجوب انتهاج الدول المنتجة والمصدرة للنفط حول العالم لأنماط جديدة في تسعير الوقود المُستهلَك داخلياً، في ظل الانخفاض الراهن في أسعار النفط على مستوى العالم بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد. جاء التقرير بعنوان «الوقت مناسب! إصلاح آليات تسعير الوقود في ظل انخفاض أسعار النفط»، وتطرق إلى تجربة دولة الإمارات، فأوضح أن الدولة تبنت آلية أوتوماتيكية في تسعير الوقود.

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