«فاينينشال تايمز»: «أديا» لن يتأثر بالتوتّرات

المصدر: (دبي - سيد صالح)

توقعت صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية، ألا يتأثر جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» بالتوترات الجيوبوليتكية التي يشهدها العالم حالياً.

ونشرت الصحيفة أمس تقريراً عن التأثير المتوقع للتوترات الجيوسياسية الراهنة على مختلف صناديق الاستثمار السيادي العملاقة في العالم، ومنها «أديا». واستبعد التقرير أن يتأثر «أديا» بهذه التوترات، سواء في سياساته الاستثمارية أو في حجم استثماراته. وأضاف التقرير أن صندوق الثروة السيادية النرويجي كذلك من المستبعد أن يتأثر بالتوترات.

وعلى النقيض، توقع التقرير أن تكون صناديق الاستثمار السيادية في الصين وكوريا الجنوبية هي الأكثر تأثراً، كونها تقع في قلب واحد من أبرز التوترات الجيوسياسية الراهنة، وهو النزاع الأمريكي والصيني. وتوقع التقرير أن تواجه الصناديق الصينية والكورية مشاكل كبيرة في نشاطها خلال الفترة المقبلة.

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