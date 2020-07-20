مرشح السعودية لمنظمة التجارة: «كوفيد 19» تفرض الإصلاح

المصدر: (دبي - بشار باغ)

قال محمد التويجري المستشار في الديوان الملكي بالسعودية ومرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إن الدروس المستفادة من جائحة «كوفيد 19» وتداعياتها تؤكد أهمية دور المنظمة وضرورة إصلاحها بشكل شامل.

وأضاف في مؤتمر صحافي أمس عن بعد، أن المملكة طرحت فكرة إصلاح منظمة التجارة العالمية بوصفها ضرورة حتمية. وأشار إلى وجود الكثير من التوافق بين محاور رؤية المملكة 2030 وأهداف المنظمة، على غرار أهمية التنوع الاقتصادي وأثره على التجارة وخلق الوظائف والعدالة في التجارة، لافتاً إلى أن أجندة المملكة لإصلاح المنظمة تلقى قبولاً واسعاً.

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