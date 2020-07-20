145 % نمو أعداد المسافرين عبر مطار دبي في يونيو

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

قفزت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، خلال شهر يونيو الماضي، لتصل إلى 103.4 آلاف مسافر بنمو 145% مقارنة مع 42.2 ألف مسافر، عبروا مطار دبي خلال مايو الماضي، ليصل إجمالي عدد المسافرين في النصف الأول من العام الجاري إلى 18.43 مليون مسافر، بحسب بيانات رسمية حصل عليها «البيان الاقتصادي»، الأمر الذي يبشر بعودة قوية لقطاع الطيران، خلال المرحلة المقبلة مع وجود نحو 16 شركة طيران محلية ودولية قامت باستئناف رحلاتها المنتظمة عبر مطارات دبي حتى الآن.

وبحسب البيانات، سجلت مطارات دبي خلال يونيو 9491 حركة جوية بنمو 30.2% مقارنة مع مايو الماضي، الذي وصل فيه إجمالي الحركة الجوية إلى 7286، في حين أظهرت البيانات أن حجم الحركة الجوية في النصف الأول من العام الجاري وصل إلى 114 ألف حركة.

وأسهم توسع كل من «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» واستئناف رحلاتهما المنتظمة إلى وجهات جديدة في زيادة أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، حيث توفر الناقلتان خيارات السفر إلى أكثر من 86 وجهة حول العالم، منها 62 وجهة لـ«طيران الإمارات» بحلول أغسطس و24 وجهة لـ«فلاي دبي».

وتوفر الناقلتان مزيداً من الخيارات أمام العملاء للسفر براحة وأمان عبر دبي، بين الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المكثفة، لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين على الأرض وفي الأجواء.

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