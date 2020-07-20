7 إجراءات للتعامل مع مصابي «كورونا» في 4 أنشطة سياحية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حددت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي 7 إجراءات للتعامل مع مصابي «كوفيد-19» في مكاتب بيع تذاكر السفر، وتأجير قوارب وسفن النزهة، والمطاعم العائمة، ولمنظمي الرحلات السياحية، تماشياً مع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الخاصة بالفيروس وبهدف دعم وتنمية القطاع السياحي والاقتصاد الوطني.

وقالت الدائرة، في تعميم أمس، إن هذه الإجراءات يتوجب الالتزام بها واتخاذها، حيث سيتم التفتيش من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات وتفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

وأوضح أن أول الإجراءات أنه في حال وجود أية إصابات بالفيروس يتم عزل ونقل الموظفين المصابين وعدم عودتهم للعمل إلا بعد شفائهم حسب ضوابط مركز أبوظبي للصحة العامة، وثانياً حجر جميع الموظفين المخالطين لحالة مصابة بالفيروس في أماكن حجر لمدة 14 يوماً وعدم عودتهم للعمل إلا بعد انقضاء فترة الحجر، وثالثاً الاستمرار في إغلاق المنشآت التي وجدت بها الإصابات حتى شفاء الحالات المصابة وانقضاء فترة حجر المخالطين.

وأضاف أن الإجراء الرابع هو أنه يجب على صاحب النشاط السياحي المغلق إبلاغ الجهات المعنية التي أغلقت النشاط، وذلك لمخاطبة المنسقين من دائرة الصحة لطلب إعادة فتح النشاط.

وخامساً: في حال الحاجة لنقل موظف من فرع إلى آخر، يجب على صاحب النشاط السياحي التحقق من الحالة الصحية للموظف، وسادساً: يتخذ مركز أبوظبي للصحة العامة القرار النهائي بشأن إعادة فتح النشاط الذي كان لديه موظفون مصابون بعد استيفاء كل الشروط الصحية الواجب توافرها، وسابعاً: ضرورة إبلاغ صاحب النشاط السياحي بالتعليمات للتقيد بها.

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