80.23 ملياراً تجارة أبوظبي خلال 5 أشهر

المصدر: (أبوظبي - وام)

بلغت قيمة تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية عبر منافذ الإمارة 80.23 مليار درهم خلال الـ5 أشهر الأولى من 2020، بحسب الإدارة العامة لجمارك أبوظبي. وحققت قيمة الصادرات 23.20 ملياراً، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 14.79 ملياراً، في حين حققت الواردات نمواً ثابتاً لتبلغ 42.24 مليار درهم.

وقال سعيد القحطاني مدير مركز جمرك ميناء خليفة، إن مركز جمرك ميناء خليفة شهد نمواً في دخول الحاويات النمطية بنحو 7% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مضيفاً إن منفذ ميناء خليفة استقبل نحو 78 ألف حاوية نمطية خلال الفترة ذاتها بما يلبي احتياجات المجتمع الضرورية من السلع الأساسية والمواد الغذائية والأدوية. وأضاف إن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية الصارمة.

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