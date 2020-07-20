29.4 مليار درهم قيمة تجارة خدمات الاتصالات في الإمارات

المصدر: (أبوظبي - وام)

أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بلوغ قيمة تجارة خدمات الاتصالات في الإمارات 29.4 مليار درهم تقريباً خلال السنوات الثلاث الماضية (2017 - 2018 - 2019)، ما يعكس النشاط الكبير الذي شهده القطاع الذي بات يعد أحد أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني.

وبحسب الأرقام ذاتها فقد بلغت قيمة تجارة خدمات الاتصالات خلال 2019 نحو 9.75 مليارات درهم بنمو 1.2% تقريباً مقارنة بـ2017. وعلى المستوى الربعي بلغت واردات تجارة خدمات الاتصالات 1.27 مليار في الربع الأول 2019 قبل أن ترتفع إلى 1.33 مليار في الربع الثاني، وفي الربع الثالث وصلت قيمة الواردات إلى 1.3 مليار في حين بلغت خلال الربع الأخير 1.2 مليار درهم.

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