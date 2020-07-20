6 عروض ذهبية ضمن مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، أكبر هيئة تجارية لصناعة المجوهرات في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن إطلاق 6 عروض ترويجية ضمن «مفاجآت صيف دبي 2020».

وبصفتها العاصمة العالمية للذهب والمجوهرات، فإن عروض دبي هذه ستجذب جميع متسوقي المجوهرات، وللمرة الأولى يشارك أكثر من 100 متجر للمجوهرات في جميع أنحاء إمارة دبي في العرض الترويجي الأول من نوعه «مفاجآت مدينة الذهب الكبرى».

بالتعاون مع العلامات التجارية الكبرى للمجوهرات، وبدأت النسخة الأولى من حملة التوفير الصيفية في 15 يوليو وتستمر حتى 8 أغسطس 2020، بهدف تقديم عروض تفوق العروض الترويجية المعتادة، تواصل مجموعة دبي للذهب والمجوهرات جهودها لتقديم حملات تجزئة إبداعية للتواصل والاحتفال مع العملاء في جميع أنحاء دبي. إن حملة التوفير الأولى لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات تأتي في الوقت المناسب، مما يوفر متعة تسوق إضافية لسكان دبي للاحتفال بعيد الأضحى والسياح الذين تم الترحيب بهم أخيراً.

وقال توحيد عبدالله رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: «لا توجد طريقة أفضل من توفير المال لإضافة المزيد من البهجة للمشترين عند شراء الذهب والمجوهرات.

ابتعد معظم العملاء عن التسوق لسبب وجيه خلال الأشهر القليلة الماضية، والآن بعد أن عادوا إلى بيئة تسوق آمنة، من المهم أن نقدم لهم أكثر من مجرد مجوهرات. على الرغم من أن المجوهرات الثمينة في حد ذاتها هي استثمار ادخار، ونحن على ثقة تامة أن (فرص التوفير الكبرى) ستكون دعماً كبيراً للمقيمين والسياح خلال الفترة المقبلة».

العروض الذهبية الستة

1 صفقة مزدوجة، «اشترِ واحدة واحصل على الثانية مجاناً» يسري العرض على مجموعة مختارة من مجوهرات الألماس واللؤلؤ.

2 الذهب مقابل الذهب، حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من عدم وجود رسوم مصنعية على المجوهرات الذهبية عيار 18 و21 و22 قيراطاً في متاجر مختارة.

3 توفير أكثر، وتشمل خصومات كبرى على رسوم المصنعية تصل إلى 75% على مجموعة مختارة من الذهب والمجوهرات الثمينة.

4 هدايا ذهبية، ويمكن للمتسوقين الحصول على هدايا مجوهرات ثمينة مجانية عند إنفاق 1000 درهم.

5 خصومات ذهبية، وتأتي بخصومات كبرى تصل إلى 75% على المجوهرات المرصعة بالألماس واللؤلؤ.

6 سلة العيد، وسيحظى أحد المتسوقين المحظوظين بفرصة الفوز بالجائزة الكبرى سلة هدايا العيد.

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