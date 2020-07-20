4000 منتج في «إيس» تاون سنتر جميرا

المصدر: (دبي - البيان)

افتتحت سلسلة متاجر البيع بالتجزئة الرائدة لمنتجات تحسين المنازل الفطيم إيس متجرها الأول الإكسبرس في تاون سنتر بجميرا، على هامش انطلاق فعاليات «مفاجآت صيف دبي 2020»، حيث يقع في تاون سنتر، أحد أشهر الأماكن الترفيهية وتناول الطعام على شارع شاطئ جميرا. والمتجر يمنح العملاء الخيارات المتنوعة بالإضافة إلى الراحة مع أكثر من 4000 منتج من المنتجات الأكثر مبيعاً لتحسين المنازل ونمط الحياة، فإن المتجر يمنح العملاء الخيارات المتنوعة بالإضافة إلى الراحة.

وقال ميديريك باين، مدير إدارة مجموعة العلامات التجارية في مجموعة الفطيم: «إن متجر إيس الجديد يُقربنا أكثر من المقيمين في منطقة جميرا وما حولها. ونود اعتبار موقع متجرنا الجديد أنه متجر مجتمع الحيّ، حيث يمكن للعملاء المحليين العثور على منتجات الأعمال اليدوية وتحسين المنازل بأسعار تنافسية بكل راحة في مكانٍ واحد».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز