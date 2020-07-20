«آيزو» السلامة والصحة لـ«اقتصادية الشارقة»

المصدر: (الشارقة- البيان)

حصلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على شهادة معتمدة من شركة إنترتك الدولية، لتطبيقها المعايير الدولية في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (ISO45001:2018).

ويأتي الحصول على شهادة الآيزو في الوقت، الذي يتم فيه التصدي لانتشار فيروس «كورونا» المستجد، وهو ما يؤكد حرص وتميز الدائرة في تبني أعلى المعايير والإجراءات الوقائية، لضمان صحة وسلامة موظفيها في مواقع العمل، ما يعكس جاهزية الدائرة للقيام بأعمالها على أكمل وجه مهما كانت الظروف والتحديات، التي تتعرض لها وتقديم خدماتها الحيوية لجميع الشركاء والمتعاملين، الأمر الذي يعكس التزامها بمعايير الجودة العالمية، وحرصها على التحسين المستمر في مستويات وآليات تقديم خدماتها لكل المتعاملين وفق أفضل المعايير العالمية.

وقال سلطان السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: تؤكد الأوضاع الراهنة والتحديات، التي نواجهها عالمياً على أهمية الالتزام بتطبيق أعلى المعايير الدولية في عملياتنا التشغيلية، وتعد الشهادة اعترافاً دولياً بأننا نسير في الاتجاه الصحيح لضمان سلامة وصحة كل موظفينا ومتعاملينا وشركائنا.

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