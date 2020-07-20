ورشة لسيدات أعمال عجمان حول تعقيم المنتجات

المصدر: (عجمان - وام)

نظم «مجلس سيدات أعمال عجمان» في غرفة تجارة وصناعة عجمان ورشة بعنوان «صحة وتعقيم منتجك»، بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان لتوعية عضوات المجلس والحاصلات على رخصة بدايات بالأسس السليمة حول تعقيم المنتج والإجراءات والتدابير اللازمة لصحة وسلامة العاملين والعملاء.

حضر الورشة عبر الاتصال المرئي عن بعد، الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة، وقدم الورشة الدكتور أحمد مصطفى ـ مفتش رقابة أغذية بدائرة البلدية والتخطيط.

وتضمنت محاور الورشة مقدمة عن فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، ودليل الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل الآمن مع الغذاء والحفاظ على الصحة العامة، وإدارة العمليات في متاجر بيع المواد الغذائية بالتجزئة وإدارة توصيل وتسليم طلبات الأغذية وخطوات الاستلام الآمن ومسؤوليات المستهلك.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة أهمية الورشة ودورها في التوعية للحفاظ على الصحة العامة في ظل الظروف الراهنة، مشيدة بالتعاون الدائم والمثمر مع دائرة البلدية والتخطيط في تنفيذ دورات وورش عمل تخدم عضوات المجلس.

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