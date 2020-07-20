80.2 مليار درهم تجارة أبوظبي في 5 أشهر

المصدر: أبوظبي – وام

بلغت قيمة تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية عبر منافذ الإمارة 80.23 مليار درهم خلال الـ5 أشهر الأولى من العام 2020 بحسب الإدارة العامة لجمارك أبوظبي. وحققت قيمة الصادرات 23.20 مليار درهم فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 14.79 مليار درهم. وسجلت الواردات نمواً ثابتاً لتبلغ 42.24 مليار درهم.

وحافظت السعودية على المركز الأول في قائمة أكثر الدول تجارة مع أبوظبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 17.91 مليار درهم.

اللؤلؤ يتصدر

وتصدر اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعات هذه المواد قائمة السلع غير النفطية الأكثر تصديراً بقيمة بلغت 6.27 مليارات درهم خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 5.92 مليارات درهم.

وجاءت معدات النقل في المركز الأول على مستوى إعادة التصدير بقيمة بلغت 5.59 مليارات درهم، فيما حلت الآلات وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور في المركز الأول على مستوى الواردات بقيمة بلغت 9.65 مليارات.

وتقتصر قيمة التجارة السلعية غير النفطية على السلع التي دخلت من المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية لإمارة أبوظبي أو التي خرجت منها أي أن تلك السلع لا تمثل كل تجارة أبوظبي غير النفطية مع العالم كونها لا تشمل التي تمت عبر المنافذ الأخرى في الدولة.

معاملات جمركية

من ناحية أخرى، بلغ عدد المعاملات الجمركية التي تم إنجازها خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام نحو 434.64 ألف معاملة جمركية عبر منافذ إمارة أبوظبي البرية والبحرية والجوية بما يسهم في توفير احتياجات المجتمع الضرورية المتمثلة في المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية بحسب الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

وقال سعيد القحطاني مدير مركز جمرك ميناء خليفة في تصريحات لـ«وام» إن مركز جمرك ميناء خليفة شهد نمواً في دخول الحاويات النمطية بنحو 7% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مضيفا أن منفذ ميناء خليفة استقبل نحو 78 ألف حاوية نمطية خلال الفترة ذاتها بما يلبي احتياجات المجتمع الضرورية من السلع الأساسية والمواد الغذائية والأدوية. وأضاف أن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية الصارمة.

وبدوره قال مراقب الجمارك سالم حسين لـ«وام» إن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي تواصل جهودها في حماية وتوعية موظفيها من مراقبين ومفتشين وممن يتعاملون مع البضائع والشحنات بشكل مباشر من خلال إلزام الجميع باستخدام الكمامات والقفازات والملابس المخصصة للمهام اليومية لموظفي جمارك أبوظبي بما يحفظ سلامتهم خلال تأدية مهامهم اليومية في تيسير حركة التجارة والبضائع والحفاظ على أمن المجتمع. وأوضح أن جميع مفتشي جمارك أبوظبي يخضعون لفحوص فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» بشكل دوري .

وتزخر الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالكفاءات المواطنة التي تتمتع بمهارات عالية في العمل الجمركي بأنشطته المختلفة.

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