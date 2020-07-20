«سراج القابضة» تستحوذ على «تكافل الهلال»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة سراج القابضة، وهي شركة استثمارية خاصة رسمياً استحواذها على شركة تكافل الهلال من مصرف الهلال، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبنك أبوظبي التجاري. ويتمثل غرض الاستحواذ في تعزيز عروض المنتجات التأمينية الممتثلة لأحكام الشريعة الإسلامية مع تقديم خدمات عالية القيمة للعملاء.

وأقرّ الصفقة المساهمون وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين، حيث جرى إتمامها بما يتماشى مع متطلبات كل الجهات التنظيمية المختصة. وتخطط الشركة إلى تجديد العلامة التجارية بالكامل ومواءمتها مع القيادة الجديدة المعيّنة ونموذج تشغيل المجموعة، وذلك عقب استيفاء الشكليات الرسمية التنظيمية المطلوبة.

وقال أحمد خلف العتيبة، رئيس مجلس إدارة شركة سراج القابضة: «سنستعين بنخبة كبيرة من أهل الخبرة لقيادة تحول شركة تكافل الهلال إلى مؤسسة رائدة عالمياً في مجال التأمينات، مع التزامنا في الوقت ذاته بتقديم حلول رفيعة المستوى للعملاء بما يلبي جميع احتياجاتهم من التأمينات».

وتم تعيين مجموعة جديدة من أعضاء مجلس الإدارة كجزء من عملية الاستحواذ، وسيتولى قيادة عمليات الشركة توماس جو بصفته المدير التنفيذي بها. وسيستخدم المدير التنفيذي خبراته الواسعة في عالم الخدمات المالية وقطاعات التكافل من أجل توسيع نطاق عروض المنتجات التي تطرحها شركة تكافل الهلال إلى جانب تنمية الأعمال بشكل أكبر.

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