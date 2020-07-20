خبير فندقي: مؤشرات إيجابية على زيادة يومية للأعمال

المصدر: (دبي- البيان)

أكد خبير فندقي أن هناك مؤشرات إيجابية على زيادة يومية للأعمال. وقال ألفيو برنارديني، مدير عام فندق جراند بلازا موفنبيك مدينة دبي للاعلام: بذلت الحكومة الكثير من الجهود لضمان عملية إعادة فتح آمنة وسلسة للغاية لجميع أنشطة فندقنا ومطاعمنا.

وأضاف: «يجب أن نكون ممتنين لحسن طريقة إدارة هذه المرحلة ولاستراتيجية التسويق والاتصالات التي تقوم بها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي للحفاظ على مكانة دبي واحدة من أكثر وجهات السفر والسياحة المرغوبة أماناً.

وبالنظر إلى ما كنا عليه قبل أسابيع قليلة، فإن التطورات الأخيرة تشكل أخباراً رائعة سيتمخض عنها أشياء إيجابية». وفي إطار سعيه لتوفير أقصى درجات السلامة، قام الفندق الذي يضم 235 غرفة في قلب مدينة دبي للإعلام بتوسعة علاقات أعماله مع كوليجان ميدل إيست كون ذلك جزءاً من إجراءات الصحة والسلامة بعد فترة الإغلاق، حيث تم استخدام معقم أنتج في مختبرات الشركة بدبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز