«سيفن تايدز» تعين فنادق ماينور لإدارة بوابة ابن بطوطة بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة سيفن تايدز لتطوير المشاريع الفندقية والسكنية والتجارية الفاخرة، تعيين مجموعة فنادق ماينور لتولي إدارة وتشغيل منشأتها الفندقية الفاخرة من فئة الخمس نجوم «بوابة ابن بطوطة بدبي»، التي تضم 396 غرفة فندقية.

وتحت إدارة ماينور الآن، سيتم تغيير وإعادة تسمية هذه المنشأة الفندقية إلى «فندق أوكس بوابة ابن بطوطة دبي»، ليصبح بذلك أحدث فندق ينضم إلى محفظة فنادق ومنتجعات وأجنحة أوكس، وثاني منشأة فندقية تحمل علامتها التجارية في دبي والثالثة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز: تم افتتاح الفندق عام 2010. واليوم، يقع اختيارنا على علامة أوكس ضمن مجموعة فنادق ماينور لإدارته وتشغيله، كونها تتماشى مع استراتيجية أعمالنا ونمونا، ونحن نتطلع للمضي قدماً أثناء وبعد انتهاء جائحة «كوفيد 19». والشراكة التي تجمع سيفن تايدز مع مجوعة فنادق ماينور ليست جديدة.

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