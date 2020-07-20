«راكز» تطرح باقات جديدة للتجارة الإلكترونية

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

أطلقت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، مجموعة من الباقات الجديدة الخاصة بالأنشطة المتعلقة برخصة التجارة الإلكترونية، تماشياً مع الرواج الكبير الذي يشهده قطاع تجارة المنتجات والخدمات عبر الإنترنت حول العالم، ولدعم سلسلة القيمة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية ابتداءً من تجارة المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، ووصولاً إلى مزودي التخزين واستيفاء خدمات التوصيل والخدمات اللوجستية.

وأكد رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن التجارة الإلكترونية تعد أحد أكبر القطاعات ازدهاراً في الوقت الحالي مع تزايد إقبال الشركات الناشئة وروّاد الأعمال على هذا المجال، حيث سجلت «راكز» في النصف الأول 2020 زيادة بنسبة 150% في الاستفسارات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وزيادة أخرى بنسبة 91% في تسجيل شركات جديدة متخصصة في التجارة الإلكترونية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

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