استلام الفواتير إلكترونياً بنظام مشتريات عجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

أعلنت دائرة المالية في عجمان تفعيل استلام الفواتير إلكترونياً من نظام المشتريات المتقدم، وذلك في إطار سعي الدائرة المستمر لتطوير خدماتها وفقاً لأعلى معايير التحول الذكي.

وقال مروان آل علي، مدير عام الدائرة: جاءت هذه الخطوة تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجهاتها بضرورة تحقيق راحة المتعاملين وسعادتهم، والارتقاء بالعمل الحكومي إلى أعلى المستويات من خلال تطوير الخدمات المقدمة إلى الجمهور.

وقال ذكران عبد الغفار الخاجة، مدير إدارة الحسابات الحكومية، إن أتمتة الفواتير الخاصة بالمتعاملين في حكومة عجمان من الموردين والاستشاريين والمقاولين يعتبر وسيلة فعالة لتسهيل وتوثيق وتنفيذ الإجراءات التعاقدية والسداد الإلكتروني على نحو أسرع لتحقيق النتائج المرجوة ولمواكبة التطور السريع الذي تشهده الإمارة، والتي من شأنها أن تترجم تطلعات قيادتنا الرشيدة في تحقيق سعادة المتعاملين ورؤية عجمان 2021.

وأشار إلى أنه في إطار الحرص على تبني الخدمات الرقمية المبتكرة والفعالة والمتوفرة على مدار الساعة وفرت دائرة المالية للمتعاملين المستفيدين من سجل الموردين خدماتها من خلال موقع الدائرة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، حيث يمكن للمتعامل تقديم الفواتير دون الحاجة إلى الحضور لمقر الدوائر الحكومية.

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