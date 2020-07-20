«إمكان» تعلن استقالة رئيسها التنفيذي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت مجموعة «أبوظبي كابيتال جروب» أمس، استقالة وليد الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان العقارية» من منصبه مع انتهاء فترة عمله التي امتدت إلى 5 أعوام أمضاها في قيادة شركة التطوير العقاري التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

وقال فاضل العلي، عضو مجلس الإدارة في «أبوظبي كابيتال جروب» و«إمكان»: نجح وليد الهندي في ترسيخ مكانة «إمكان» مع توسع مكاتبها في أبوظبي ومصر والمغرب، وأطلقت بنجاح 6 مجمعات كبرى و11 مشروعاً تم تسليم بعضها ولا يزال التطوير جارياً في بعضها الآخر.

ويعد نجاح «إمكان» في تسجيل نمو نسبته 300% على أساس سنوي في حجم مبيعات مشاريعها المختلفة العام الماضي، أحد أبرز الإنجازات. وسيجري الإعلان عن الرئيس التنفيذي الجديد لـ«إمكان العقارية» قريباً.

وسيواصل الهندي مزاولة مهامه ضماناً لعملية انتقالية سلسة. وتمتلك «إمكان» محفظة تضم 30 مليون قدم مربع من الأراضي، تمتد على 26 مشروعاً في 6 بلدان وتقدر قيمتها بـ 100 مليار درهم.

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