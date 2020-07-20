«صندوق خليفة» و«إيليت أغرو» يبرمان اتفاقية لإدارة وتشغيل مشاريع زراعية

المصدر: أبوظبي - البيان

أبرم صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وشركة «إيليت أغرو» إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال الاستثمار الزراعي اتفاقية تتولى بموجبها الأخيرة إدارة وتشغيل عدد من المزارع المحمية المنضوية تحت مظلة الصندوق بهدف رفع طاقتها الإنتاجية وزيادة كفاءتها التشغيلية.

وقع الاتفاقية عن بعد موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع وظافر القاسمي المدير العام لشركة «إيليت أغرو» الزراعية.

وقالت موزة الناصري إن الاتفاقية تهدف إلى بث روح ريادة الأعمال في أوساط المزارعين المواطنين من جهة والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للإمارات من جهة أخرى.

وأضافت إن صندوق خليفة لتطوير المشاريع قدم من خلال برنامج «زرعي» تمويلات بقيمة 88 مليون درهم لنحو 88 مزرعة تقوم على تكنولوجيا الزراعة المائية وذلك بهدف دعم ريادة الأعمال في القطاع الزراعي وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتطوير مزارعهم الأمر الذي سيساهم في تعزيز الأمن الغذائي للدولة.

وأكدت أن إيليت أغرو شركة عريقة في مجال الاستثمار الزراعي ولديها خبرة واسعة في إدارة المزارع سواء التقليدية أو تلك التي تقوم على نظم الزراعة الحديثة ولذا فإن صندوق خليفة ينظر بإيجابية وتفاؤل لمستقبل المشاريع الزراعية التي ستستفيد من هذه الاتفاقية.

وكشفت عن أن الشركة ستتولى إدارة وتشغيل عدد من المشاريع الزراعية بالاتفاق مع أصحابها بهدف تحسين إنتاجها وزيادة كفاءتها التشغيلية وتحويلها إلى مشاريع مجدية استثمارياً.

وأشارت إلى أن الاتفاقية التي ستمتد عامين ستتيح للمزارعين المواطنين الاستفادة من الخبرات العريقة في إيليت أغرو كما ستساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى تلك المشاريع، كما ستشجع على تبادل المعارف والخبرات المتعلقة بالبحث والتطوير في صناعة المنتجات الزراعية، وتنظيم المؤتمرات العلمية والتقنية في مجال الابتكار والتكنولوجيا الزراعية، وتعزيز مشاركة الإماراتيين في قطاع المنتجات الزراعية الطازجة.

وقال ظافر القاسمي المدير العام لشركة «إيليت أغرو» الزراعية: فخورون بهذه الشراكة مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع وسنعمل معاً عن كثب للمساهمة في تطوير القطاع الزراعي في الدولة، قائلاً إن صندوق خليفة كان من أوائل الجهات التي دعمت تكنولوجيا الزراعة المائية التي تساهم في خفض تكلفات الإنتاج الزراعي الجيد من حيث استهلاك الماء والطاقة.

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