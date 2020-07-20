غرفة دبي تطلق فريق عمل لتطوير ممارسات الدفع الفوري للمقاولين الفرعيين والموردين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي، عن تأسيس فريق عمل جديد تابع لشبكة غرفة دبي للاستدامة متخصص في ممارسات الدفع الفوري للمقاولين الفرعيين والموردين، وذلك تلبية للحاجة الملحة لمناقشة موضوع الدفعات المتأخرة للمقاولين، وحماية السيولة النقدية للمقاولين والمقاولين الفرعيين، وذلك في إطار جهود الغرفة لدعم مجتمع الأعمال في فترة ما بعد كوفيد 19.

ويستهدف فريق العمل الجديد فهم أسباب مشكلة الدفعات المتأخرة، وتوفير الإرشاد والنصح حول أهمية الدفع الفوري وتعزيز وعي الشركات حول أهمية ذلك من خلال سلسلة من الورش الافتراضية، ومحاولة تذليل هذا التحدي الذي يعانيه المقاولون والمقاولون الفرعيون.

وجاء إطلاق الفريق بعد استبانة أجرتها الغرفة أظهرت أن الشركات والمؤسسات حددت مسألة تحصيل الديون والتأخر في تسديد الدفعات كأبرز الأسباب التي تحد من نشاطات وعمليات الشركات، إضافة إلى كون هذا الأمر سبباً في التأخر في المشاريع والتأثير في السيولة النقدية للشركات.

ويضم فريق العمل الجديد شركات ومؤسسات مرموقة ومنها «سويس الشرق الأوسط لإعادة التدوير» و«مجموعة جيراب» و«سكوت بايدر الشرق الأوسط» و«هيبوورث» و«دجرايد» و«مجموعة تريستر» و«بيور إينرجي» و«إنفوفورت» و«دبي للتكنولوجيا».

وسيقوم فريق العمل بمشاركة أفضل الخبرات والممارسات والأدوات التي تساعد الشركات على تحسين وتعزيز ممارسات الدفع الفوري، وإجراء مراجعة شاملة لهذه الممارسات، ونشر دليل لمساعدة الموردين والمقاولين الفرعيين على تفادي مشكلات وتحديات الدفعات المتأخرة في بيئة الأعمال في دبي.

وللمرةالأولى في المنطقة، سيقوم الفريق بتطوير ميثاق للدفع الفوري، وتشجيع جميع الشركات في الإمارة على التوقيع عليه، والتعهد بتطبيق بنوده وممارساته في العمليات التشغيلية والترويج لها، حيث يتوقع الانتهاء من تطوير الميثاق بنهاية العام.

وأشار الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي إلى أن الفريق الجديد سيراجع الممارسات المعتمدة، ويوصي بإجراءات وخطوات ملموسة لتغيير الواقع على الأرض، وتعزيز تنافسية جميع أعضاء سلسلة الإمداد.

منصة أساسية

تمثل شبكة غرفة دبي للاستدامة منصةً أساسيةً لمجتمع الأعمال تم إطلاقها في عام 2010 من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، لتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وارتفع عدد أعضاء شبكة غرفة دبي للاستدامة إلى 70 شركة حيث تضم الشبكة 9 فرق عمل تتناول مختلف المواضيع المتعلقة بالممارسات المسؤولة والمستدامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز