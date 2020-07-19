503 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 503 ملايين درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 165 مبايعة بقيمة 264.58 مليون درهم منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 84.9 مليون درهم و149 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 179.68 مليون درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم تلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 30 مليون درهم و ثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليوني درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايبن درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وثالثة نخلة جميرا بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 228.99 مليون درهم منها 21 رهن أراض بقيمة 201.73 مليون درهم و 28 رهن فلل وشقق بقيمة 27.26 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الممزر بقيمة 121 مليون درهم و أخرى في منطقة سيح شعيب 2 بقيمة 45 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 10.31 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ند الشبا الاولى بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة مليوني درهم.

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