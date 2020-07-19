مالية عجمان تُفَعّل استلام الفواتير الكترونياً عبر نظام المشتريات المتقدم

المصدر: وام

أعلنت دائرة المالية بعجمان عن تفعيل استلام الفواتير إلكترونيا ضمن نظام المشتريات المتقدم، في إطار سعيها المستمر لتطوير خدماتها وفقاً لأعلى معايير التحول الذكي.

وقال مروان آل علي مدير عام الدائرة ان تفعيل خاصية استلام الفاتورة الكترونيا يعد إضافة نوعية للدائرة ضمن نظام المشتريات المتقدم، وجاءت هذه الخطوة تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجهاتها بضرورة تحقيق راحة المتعاملين وسعادتهم، والارتقاء بالعمل الحكومي إلى أعلى المستويات من خلال تطوير الخدمات المقدمة إلى الجمهور.

ومن جانبه أوضح عبد الغفار الخاجة، مدير إدارة الحسابات الحكومية أن أتمة الفواتير الخاصة بالمتعاملين في حكومة عجمان من الموردين والاستشاريين والمقاولين يعتبر وسيلة فعالة لتسهيل وتوثيق وتنفيذ الإجراءات التعاقدية والسداد الالكتروني على نحو أسرع لتحقيق النتائج المرجوة ولمواكبة التطور السريع الذي تشهده الإمارة، والتي من شأنها أن تترجم تطلعات قيادتنا الرشيدة في تحقيق سعادة المتعاملين ورؤية عجمان 2021.

وأشار إلى أنه في إطار الحرص على تبني الخدمات الرقمية المبتكرة والفعالة والمتوفرة على مدار الساعة وفرت دائرة المالية للمتعاملين المستفيدين من سجل الموردين خدماتها من خلال موقع الدائرة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، حيث يمكن للمتعامل تقديم الفواتير دون الحاجة إلى الحضور لمقر الدوائر الحكومية.

يذكر أن فريق العمل بالدائرة سيقوم بإعداد ورشة عمل للمتعاملين عن كيفية الاستفادة من التحديثات في نظام المشتريات المتقدم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز