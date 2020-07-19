«دبي الضمانة» مبادرة تعزز دبي ضمن أكثر الوجهات أماناً عالمياً

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت دبي مبادرة جديدة تستهدف ترسيخ مكانة الإمارة في صدارة أكثر الوجهات السياحية أماناً في العالم من خلال إصدار ختم «دبي الضمانة» الذي يؤكد امتثال المنشآت السياحية والتجارية، بجميع بروتوكولات الصحة العامة للوقاية من فيروس «كورونا». وتكتسب هذه الخطوة النوعية أهمية كبيرة لاسيما مع بدء دبي استقبال السُيّاح من خارج الدولة، ونشاط السياحة الداخلية وسيتم منح ختم «دبي الضمانة» مجاناً،وسيُجدد كل أسبوعين بعد جولات لموظفي الجهات المختصة لتفقّد تلك المنشآت.

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