25 % نمواً بعدد الشركات الجديدة في «دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي ـ البيان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرسى أسساً راسخة، لضمان استقرار المنظومة الاقتصادية في دبي، وأن المبادئ التي وضعها سموه للمركز، جعلت منه شريكاً يحظى بثقة واحترام كبرى المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية.

وقال سموه إن قدرة المركز على مواصلة النمو، رغم التحديات الناجمة عن وباء (كوفيد 19)، شهادة عالمية جديدة على الأساس المتين، الذي يقوم عليه، وبرهان واضح لامتلاكه الأدوات والمقومات، التي تضمن استعداده لمواجهة مختلف الظروف، وتمكنه من الوقوف بصلابة في وجه الأزمات.

وكان مركز دبي المالي العالمي قد كشف عن انضمام 310 شركات جديدة إلى قوائمه خلال النصف الأول، بزيادة نسبتها 25 % عن العام الماضي، ليرتفع عدد الشركات النشطة إلى 2584 شركة.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز