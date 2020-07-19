المواقع الإلكترونية تجتهد لنيل ثقة السوق العقاري

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تراجعت مستويات إقبال المستأجرين والمشترين المحتملين لعقارات التملك الحر على الاستعانة بمواقع الإنترنت المتخصصة بالعروض العقارية خلال جائحة «كوفيد 19» بعدما شهدت إقبالاً أكبر أواخر العام الماضي وبداية العام الجاري، طبقاً لما أظهرته نتائج استطلاع «البيان الاقتصادي» على موقعه الإلكتروني وحسابه في «تويتر».

ويرجع المراقبون ذلك التراجع إلى أسباب عدة أبرزها عدم قيام المستأجر أو المشتري باتخاذ قرار نهائي بانتظار الحصول على مكاسب سعرية ناجمة عن حركة تصحيح يشهدها السوق منذ بداية العام الجاري. إلا أن المراقبين أكدوا أن المستأجرين أو أغلب الراغبين بالاستثمار في عقارات التملك الحر زادوا من حضورهم وتفاعلهم مع تلك المنصات التي توسع نطاق حضورها خلال فترة بقاء السكان في منازلهم.

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