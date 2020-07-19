16 ناقلة تُسيّر رحلات منتظمة إلى مطار دبي

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

استقبل مطار دبي الدولي أمس أول رحلات الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش ايروايز» المنتظمة بعد توقف نحو 4 أشهر نتيجة «كوفيد 19» ما رفع عدد شركات الطيران التي تسير رحلات منتظمة عبر المطار إلى 16 شركة بما فيها طيران الإمارات وفلاي دبي.

وشهد عدد شركات الطيران التي قامت باستئناف رحلاتها عبر مطار دبي ارتفاعاً تدريجياً عقب القرارات والتسهيلات الأخيرة التي اتخذتها حكومة دبي، والتي شملت السماح بالسفر ابتداءً من 23 يونيو الفائت، وبدء استقبال السياح اعتباراً من 7 الجاري، بالإضافة إلى السماح بعودة المقيمين الذين يحملون إقامات صادرة من دبي.

وشملت قائمة الناقلات الأجنبية بالإضافة إلى الخطوط الجوية البريطانية كلاً من بلو إير، إير فرانس، سيبو باسيفيك، مصر للطيران، الخطوط الإثيوبية، طيران الخليج، كيه إل إم، لوفتهانزا، ماهان إير، طيران الشرق الأوسط، الخطوط الباكستانية الدولية، الخطوط الفلبينية، الملكية الأردنية ومن المتوقع انضمام المزيد من الناقلات لاحقاً، في خطوة سوف تعزز حركة النقل الجوي محلياً وعالمياً.

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