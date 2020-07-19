دبي مستقطب إقليمي للاستثمار الأجنبي

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ذكرت مؤسسة «راند» أن دبي والشارقة تعدان من أبرز الوجهات الإقليمية القادرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال القرن الحالي.

وأصدرت المؤسسة الأمريكية للأبحاث والتطوير تقريراً أمس بعنوان «التنافس الاقتصادي في القرن الـ 21»، موضحاً أن التنافس على جذب استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعد من أبرز ملامح التنافس الاقتصادي في القرن الراهن.

ووصف التقرير التنافس على الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالشرس، إن شدة شراسته جعلته ينتقل من تنافس بين الدول، إلى التنافس بين المدن والمراكز التجارية حول العالم. وأكد تقرير «راند» أن ثمة وجهات إقليمية بعينها تعد من أبرز الوجهات القادرة على استقطاب الاستثمارات الخارجية، وبالتالي، فهي مؤهلة لخوض هذا السباق الشرس.

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