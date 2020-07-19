محفّزات دبي ضمانة لاستدامة الأعمال

المصدر: (دبي- وائل الخطيب)

أشاد تقرير لـ «إيكونوميك تايمز» بالحوافز الاقتصادية التي قدمتها دبي باعتبارها ضمانة للنمو واستدامة الأعمال والاستثمار، موضحة أن دبي أعلنت عن حزمة تحفيز، بقيمة 1.5 مليار درهم لدعم مواطنيها والمقيمين والمستثمرين من التباطؤ الاقتصادي العالمي الأسبوع الماضي مضيفة أن التحفيز إضافة إلى ما أعلنته الحكومة في مارس من هذا العام قبل أسابيع من الإغلاق.

وأكدت الصحيفة أن حزمة التحفيز الإضافية هذه تعزز تركيز دبي على تعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وضمان استمرارية الأعمال وتشجيع الاستثمار والنمو المستقبليين في هذا القطاع وبهذا ترتفع الحزمة الاقتصادية التي أعلنت عنها إلى 6.3 مليارات درهم.

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