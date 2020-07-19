قطاع التجزئة يقدّم أفضل تجارب مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

تحتفي مفاجآت صيف دبي في دورتها الحالية بدبي كوجهة عالمية للسياحة والتسوق، حيث تتعاون أكبر العلامات التجارية الرائدة في قطاع التجزئة على مستوى المدينة لتقدم العديد من الفعاليات الترفيهية والتخفيضات والعروض الترويجية.

ونجحت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في شراكات استراتيجية قوية مع شركات قطاع التجزئة الرائدة على مستوى إمارة دبي لجعل الدورة الثالثة والعشرين من مفاجآت صيف دبي من أفضل دورات الحدث.

وتقدم مفاجآت صيف دبي سبعة أسابيع من الصفقات الكبرى وتجارب التسوق الاستثنائية والعروض الترويجية المتميزة، وهو ما يجعله الحدث الأكثر شعبية لدى العائلات والمتسوقين ويعزز مكانته باعتباره أحد أهم عوامل الجذب للزوار الذين يسعون للاستفادة من العروض الترويجية الحصرية والفعاليات الترفيهية التي تقدمها دبي خلال موسم الصيف.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «حققت مفاجآت صيف دبي نمواً مستمراً على مدى 23 عاماً الماضية ولا تزال محافظة على مكانتها لتصبح إحدى أبرز فعاليات التسوق في المنطقة، واكتسبت شعبية كبيرة بين سكان دولة الإمارات العربية المتحدة وزوارها وأصبحت حدثاً ينتظره الكبير قبل الصغير عاماً بعد آخر.

ولم يكن لهذا النجاح أن يتحقق لولا تضافر الجهود والدعم الدائم والشراكات والرؤية المشتركة بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وشركائها في قطاع التجزئة في دبي».

وأضاف الخاجة: «يقدم رواد قطاع التجزئة في دبي للمتسوقين مجموعة فريدة من الفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية التي تعزز مكانة دبي باعتبارها وجهة صيفية مميزة وفريدة من نوعها».

وتابع الخاجة: «نحن ممتنون لما يقدمه شركاؤنا في كل عام من أفكار وعروض ترويجية مجزية لإنجاح موسم صيف دبي، وسنواصل العمل معاً لنجعل كل دورة من مفاجآت صيف دبي أكبر وأكثر تشويقاً».

من جهته، قال تيموثي إيرنست، مدير مجموعة الفطيم لقطاع التجزئة والترفيه: «تحرص مفاجآت صيف دبي على توفير فرص متميزة للمتسوقين في الإمارات وتقديم خصومات وعروض مجزية.

ونرغب في تقديم المزيد من العروض، حيث نعمل على إطلاق مساحة مخصصة للخصومات المميزة على أسعار المنتجات من أشهر العلامات التجارية الرائدة التي تندرج تحت مظلتنا. وسيشارك كل من دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا في هذه العروض لتوفير فرص مجزية للعملاء».

شراكة استراتيجية

وعلقت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لميركاتو وتاون سنتر جميرا قائلةً: «تعد مفاجآت صيف دبي حدثاً مهماً على مستوى المنطقة وأحد عوامل الجذب لزوار مراكز التسوق خلال الصيف حيث تواصل دبي تعزيز مكانتها كل عام كوجهة صيفية مختارة وأهم مدن العالم لمحبي التسوق والصفقات المذهلة.

ويفتخر ميركاتو كونه أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة دبي للفعاليات والتجزئة، فخلال مفاجآت صيف دبي يستضيف ميركاتو وتاون سنتر جميرا مجموعة من العروض الترويجية والتخفيضات المذهلة.».

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعُمان)، مراكز التسوق لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «تقوم مفاجآت صيف دبي على تحقيق تجربة شاملة وممتعة للزوار، فمراكز التسوق التابعة لنا ليست فقط مواقع رئيسية لتجارة التجزئة، ولكنها تلعب أيضاً دوراً مميزاً من خلال تأمينها مساحات للعب وتناول الطعام وتحقيق أسعد اللحظات مع الأحبة والأصدقاء».

عروض جذابة

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، الوكيل الحصري لعلامات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والإمارات الشمالية: «تأتي مفاجآت صيف دبي هذا العام في وقت ترحّب فيه الدولة بعودة الناس إلى الحياة الطبيعية، بتوجيه وإلهام قيادتنا الحكيمة.

وتفخر العربية للسيارات على الدوام بشراكتها الاستراتيجية مع هذا الحدث منذ انطلاقته، ونسعى هذا العام إلى توفير الدعم اللازم لرفع معنويات الجميع، لضمان العودة إلى مسار حياتهم المعتادة، وذلك من خلال طرح العروض الجذابة على كافة علاماتنا التجارية. وسنتمكن معًا من تعزيز المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي».

من جهته قال كولم ماكلوغلين، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة السوق الحرة في دبي: «يسعدنا أن نستمر كشريك استراتيجي لهذا الحدث الصيفي السنوي الذي سيقام من 9 يوليو وحتى 29 أغسطس، ومع استئناف الرحلات بشكل تدريجي، إلى جانب إعادة فتح جزء من عمليات البيع بالتجزئة في كونكورس ب والمبنى 2، نتطلع إلى الترحيب بالزوار في مكان آمن حيث قدمنا خدمة المساعدة الشخصية للعملاء في كونكورس ب.

ولمزيد من الراحة للمتسوقين، تم تقديم خدمة كليك أند كولیكت، مما يتيح للعملاء طلب الشراء عبر الإنترنت قبل 48 ساعة من السفر، مع توفر فرصة استلام السلع عند المغادرة، كما ولأول مرة أطلقنا خدمة التوصيل إلى المنازل لسكان الإمارات غير المسافرين في الوقت الحالي وهذا يمنح سكان دولة الإمارات فرصة الشراء عبر الإنترنت من مجموعة مختارة من المنتجات».

وقال فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني: «تمثل مفاجآت صيف دبي أكثر من مجرد صفقات تسوق مميزة، فهي طريقة رائعة لبدء فصل الصيف في دبي. وتعتبر مفاجآت صيف دبي لهذا العام مميزة للغاية حيث إنها تقدم صفقات وتجارب لم يسبق لها مثيل في المراكز التجارية، مع تحمل المسؤولية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وباعتباره راعياً رئيسياً لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، يعبّر بنك رأس الخيمة الوطني عن فخره الشديد لكونه جزءاً من مفاجآت صيف دبي للعام الثاني على التوالي، مقدماً هذه المرة استرداداً نقدياً يصل إلى 25% على جميع المشتريات، وذلك لحاملي بطاقات بنك رأس الخيمة الوطني الائتمانية. ويأتي هذا العرض بالإضافة إلى جميع خصومات التسوق والامتيازات المقدمة طوال مفاجآت صيف دبي».

حدث استثنائي

وقال عمر خوري، المدير التنفيذي لـ«نخيل مولز»: «تعد مفاجآت صيف دبي من أهم الفعاليات الرائجة في التقويم السنوي لقطاع التجزئة بدبي ومن الرائع المشاركة كشريك استراتيجي مرة أخرى في دورة هذا العام.

تواصل نخيل مولز الترحيب بالزوار والمتسوقين مرة أخرى عبر 12 من وجهاتنا، ونتطلع خلال مفاجآت صيف دبي إلى استقبال المقيمين والسياح في نخيل مول وابن بطوطة مول وسوق التنين وذي بوينت عبر متعة التسوق المتنوعة والفريدة من نوعها، والعروض الترويجية والتخفيضات الكبيرة، وفرصة لربح جوائز تصل قيمتها إلى أكثر من 500 ألف درهم».

وفي هذا السياق، قال عبدالله سالم المانع، مدير عام «اتصالات» في منطقة دبي: «تعتز اتصالات بشراكتها مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عبر مفاجآت صيف دبي الذي سيقدم لمرتاديه العديد من الفعاليات، والخصومات، والعروض الترفيهية، والتجارب الرقمية وغيرها. ونتطلع إلى تألق هذا الحدث السنوي الذي أصبح مساهماً محورياً في تطوير قطاع السياحة والتجزئة في إمارة دبي.

كما تسعى اتصالات بصفتها الشريك الاستراتيجي لهذا الحدث، إلى إثراء تجارب العملاء والزوار عبر تزويدهم بأفضل الخدمات والعروض المتنوعة خلال هذا الحدث الاستثنائي. وانطلاقاً من رؤية دبي وسعيها لأن تصبح الوجهة السياحية الأولى والمركز التجاري الرائد في العالم، ستواصل اتصالات دعمها لهذه الرؤية من خلال المشاركة في مفاجآت صيف دبي وغيره من المناسبات السياحية الوطنية».

رعاية ودعم

تضم الدورة الثالثة والعشرون من مفاجآت صيف دبي مهرجانات رئيسية وعروضاً ترويجية وتجارب حصرية.

ويدعم مفاجآت صيف دبي 2020 الراعي الرئيسي بنك رأس الخيمة الوطني ماستركارد، وتشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين إعمار (دبي مول)، وماجد الفطيم (مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة)، ومجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول)، ونخيل مولز (ابن بطوطة مول، وذي بوينت، ونخيل مول وسوق التنين 2)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو مول)، ومراس (سيتي ووك وبوكس بارك وذا بيتش وذا أوتلت فيليدج والسيف ولا مير)، وطيران الإمارات، والسوق الحرة دبي، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، واينوك، والشركة الوطنية للمواد الغذائية، واتصالات.

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