اكتمال استعدادات «عروض الشارقة للتسوّق»

المصدر: الشارقة - البيان

تستعد الشارقة لإطلاق الحملة الترويجية الاستثنائية «عروض الشارقة للتسوق»، تحت شعار «ابتسم أنت في الشارقة» بباقة متميزة من العروض والتخفيضات، التي ستتجاوز الـ75%، وذلك خلال الفترة من 22 يوليو الجاري ولغاية 21 أغسطس المقبل.

وأعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن اكتمال كل الاستعدادات التنظيمية لإطلاق هذا الحدث الاستثنائي. وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة أن إطلاق هذا الحدث يأتي في إطار جملة من المبادرات، التي أعلنت عنها الغرفة منذ بدء انتشار فيروس «كورونا» وتأثيراته على قطاع الأعمال، انطلاقاً من دورها كونها صوتاً وممثلاً للقطاع الخاص في الإمارة من خلال العمل على تذليل كل التحديات التي تواجههم.

وأشار إلى أن عروض الشارقة للتسوق ستشكل فرصة مهمة لقطاع التجزئة في هذا التوقيت، الذي يتزامن مع العودة التدريجية للحياة الاقتصادية، عن طريق تعزيز حركة المبيعات والأسواق وإنعاشها، لافتاً إلى أن الغرفة وفي سبيل دعم وتنشيط الحركة التجارية في الإمارة، أعلنت عن إعفاء المحال التجارية بمختلف فئاتها في المنطقة الوسطى والشرقية من رسوم الاشتراك في الحملة، مؤكداً أن المنطقة ستكون محطة جاذبة للمتسوقين والزوار، بفضل هذه الميزة التنافسية، فضلاً عن تقديم خصم 50% للمراكز والمحال التجارية في باقي مناطق الشارقة، الأمر الذي يجعل الرسوم شبه رمزية.

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