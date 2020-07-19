حملة توعية بالإعفاءات السياحية في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

بدأت غرفة تجارة وصناعة عجمان تنفيذ خطة شاملة، لتوعية أعضائها من أصحاب المؤسسات والمنشآت الفندقية والمنشآت السياحية في إمارة عجمان، بشأن الاستفادة من حزم التحفيز و التسهيلات، التي أطلقتها القيادة الرشيدة في إمارة عجمان على المستوى المحلي والتعريف بالتسهيلات والحوافز المقدمة من غرفة عجمان، ضمن الحزمة التحفيزية الثالثة، والتي تم الإعلان عنها بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وأكد ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء أن غرفة عجمان حريصة على تعزيز تواصلها مع أعضائها، لضمان استفادتهم من الإعفاءات الخاصة بخدمات غرفة عجمان لا سيما للمنشآت الاقتصادية المعفاة من رسم تجديد العضوية، ومتأخرات رسم تجديد العضوية اعتباراً من «15 يونيو2020» وحتى نهاية العام والمتمثلة في «منشآت تنظيم رحلات الحج والعمرة وإدارة وتنظيم المعارض وصالات المناسبات الاجتماعية ومراكز التدليك ونوادي اللياقة البدنية والحضانات وصالونات الحلاقة وصالات الألعاب الإلكترونية».

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