«دبليو كابيتال» تسوّق «ماج سيتي» في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إحدى شركات الوساطة العقارية الرائدة في الإمارات، عن قيامها بتسويق منازل التاون هاوس في مشروع «ماج سيتي» في مدينة محمد بن راشد بمنطقة الميدان دستركت 7 في دبي، والذي تطوره شركة «ماج للتطوير»، ذراع التطوير العقارية لمجموعة ماج القابضة، والتي تتخذ من دبي مقراً لها.

ويعدّ مشروع «ماج سيتي» جزءاً من مشروع «ماج آي» الرئيسي، في مدينة الشيخ محمد بن راشد وهي وجهة ممتازة للأعمال والرياضة ونمط الحياة الفاخرة، وهو موقع مهم واستراتيجي لقربه من مطار دبي الدولي وداون تاون دبي، وتغطي منطقة الميدان مساحة إجمالية تبلغ 47 مليون قدم مربع في قلب دبي وتتألف من فيلات ومباني متعددة الاستخدامات.

وقال وليد الزرعوني، رئيس شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية: «يعتبر مشروع «ماج سيتي» من أكثر المجمعات السكنية المرغوبة في دبي نظراً لموقعه الاستراتيجي والحيوي من قلب الإمارة، ومنازله المصممة والمبنية وفق معايير عالمية المستوى وبأسعار تنافسية وشروط ميسرة في السداد ليصبح تملك العقار في متناول الجميع، حيث يحصل عملاء منازل التاون هاوس على قيمة غير مسبوقة مع الشراء بأسعار تبدأ من 1.099 مليون درهم إماراتي فقط، ما يجعل سعر القدم المربع هو الأرخص في منطقة الميدان بواقع 628 درهماً إماراتياً، علاوة على كون المشروع متاحاً للتملك الحر من جميع الجنسيات».

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