دورة تدريبية في دبي عن الحوسبة السحابية

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس سيدات أعمال دبي، بالتعاون مع «أمازون ويب سيرفيسز»، دورة تدريبية مجانية لأعضائه ومجتمع الأعمال حول الحوسبة السحابية، بعد أن أصبحت المهارات السحابية واحدة من أكثر المهارات المطلوبة في سوق العمل وبمختلف الصناعات. أشرف على تقديم الدورة فريق التدريب والاعتماد بأمازون والذي ألقى الضوء على أساسيات التقنية السحابية والخدمات الرئيسية وكيفية استخدامها والاستفادة منها.

وأكدت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي، أن التعاون الحالي مع «أمازون ويب سيرفيسز» يأتي في إطار الجهود التي يبذلها المجلس لتوفير تدريب استثنائي متميز لمجتمع الأعمال في دبي بالمجالات الحيوية المستقبلية، معتبرةً أن الدورة التدريبية حققت أهدافها في تعزيز وعي المشاركين بالمفهوم المتطور للحوسبة السحابية، والارتقاء بخبراتهم ومهاراتهم وكيفية استفادتهم من تكنولوجيا الحوسبة.

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