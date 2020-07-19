«دناتا» تواصل دعم الناقلات الجوية والمجتمعات عبر العالم

المصدر: دبي- البيان

تواصل دناتا، أحد أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، تقديم خدمات موثوق بها وآمنة، والقيام بأدوار جديدة لدعم عملائها من شركات الخطوط الجوية والمجتمعات المحلية في ظل التحديات الناجمة عن «كوفيد 19».

وعملت فرق دناتا المتخصصة بالتعاون الوثيق مع السلطات الحكومية والعملاء والموردين، لضمان إقلاع وعودة رحلات الإجلاء بسلامة وأمان، ومناولة الشحنات الأساسية، ودعم الصناعات التي تواجه نقصاً في اليد العاملة، وإطلاق منتجات وخدمات جديدة مبتكرة، وكذلك التبرع بوجبات طعام للمنظمات والأفراد المحتاجين.

وقال غاري تشابمان، رئيس دناتا وخدمات مجموعة الإمارات: «أحدثت جائحة كوفيد 19 اضطرابات غير مسبوقة في صناعة السفر والطيران العالمية. ونحن نواجه، مثل عملائنا ومنافسينا، تحديات كبرى ونعمل لإعادة ترتيب أعمالنا وعملياتنا. وينبغي لنا، على الرغم من عدم اتضاح التطورات وبيئة العمل الاستثنائية، التركيز على مواصلة الوفاء بالوعود التي قطعناها وتوفير قيمة لعملائنا والمجتمعات التي نخدمها».

وأضاف بقوله: «واصلنا على مدى الأشهر القليلة الماضية تكييف عملياتنا مع الأوضاع الجديدة، وعززنا خدماتنا الحالية، وأطلقنا خدمات جديدة لتلبية الطلب المتغير».

وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في أعداد الرحلات على مستوى العالم، واصلت فرق المناولة الأرضية وخدمات والركاب في دناتا مساعدة شركائها من الناقلات الجوية على إنجاز المهام الخاصة في جميع أنحاء العالم.

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